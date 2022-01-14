Москва, 14 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 января завершились небольшим снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,78%, до $84,06, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цистерны нефть

Несмотря на ослабление доллара США, нефтяные котировки снизились. Покупатели взяли паузу после ралли на 5,8% 11 и 12 января.

Сегодня, 14 января, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Внешний фон для нефтяного рынка остается умеренно-позитивным.

Рост котировок сдерживается быстрым распространением штамма «Омикрон». Установлен новый рекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки.

За 12 января зафиксировано 3,66 млн заражений новым штаммом. При этом количество смертей остается значительно ниже, чем в январе 2021 года.

Трейдеры игнорируют новости по «Омикрон», так как считают его слабее «Дельты». Сегодня торговля ожидается в диапазоне $83,60−85,00.

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