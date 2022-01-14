Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM По меньше мере 494 уголовных дела в отношении участников беспорядков в Казахстане были заведены правоохранительными органами республики, 13 января сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры страны.

Массовые беспорядки Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом 44 дела касаются действий, квалифицированных как террористические, а 15 — связаны с расследованием убийств. Еще 34 уголовных дела заведены по факту массовых беспорядков. В общей сложности 524 лица, которых подозревают в совершении преступлений, находятся в изоляторах временного содержания, а 412 — взяты под стражу по решению суда.

Кроме того, за после начала беспорядков в Казахстане составлено 6966 протоколов об административных правонарушениях. Из них находятся на рассмотрении 2048 материалов. К административной ответственности привлекли 4918 человек, включая 1978 подвергнутых аресту. Кроме того, в отношении 791 нарушителя выписан штраф, а 2149 человек получили предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе президента Казахстана объявили, что участники беспорядков, охвативших Алма-Ату, вывели из строя 493 камеры видеонаблюдения на улицах города.

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