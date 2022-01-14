Красноярск, , 08:15 — REGNUM Анонимные сообщения о минировании разослали неизвестные 14 января в школы города Красноярска. Об этом сообщают местные массмедиа и телеграм-каналы.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, по информации соцсетей, детей эвакуировали из школ № 8, 79, 143, 147, 149, а также из лицея № 11.

«Факт эвакуации школ, без упоминания номеров, подтвердили в управлении образования. Также эвакуация прошла в одном из корпусов СибГТУ», — передаёт «7 канал Красноярск».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Красноярске эвакуировали детей из школ и посетителей из торговых центров. Сообщения о минировании оказались ложными.

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