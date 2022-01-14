Благовещенск, , 08:20 — REGNUM Тамбовский районный суд приговорил жителя Приамурья к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство отца. Трагедия произошла потому, что он не нашёл пульт от телевизора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Убийство publicdomainpictures.net

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Убийство совершил 30-летний житель села Придорожное. Он был пьян, когда вернулся домой, и начал искать пульт от телевизора. В пропаже устройства он обвинил отца и во время ссоры нанёс ему несовместимые с жизнью травмы. Погибшему было 59 лет.

Амурчанин полностью признал свою вину. Он приговорён по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) к лишению свободы сроком на восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года за убийство отца был осуждён житель Приморского края. В процессе употребления спиртных напитков мужчина неоднократно просил у родителей деньги, и, получив отказ, задушил отца.