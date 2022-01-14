Вашингтон, , 08:14 — REGNUM На незначительном по космическим меркам расстоянии от Земли 18 января пролетит астероид 7482 (1994 PC1) диаметром порядка 1,1 километра. Об этом говорится в опубликованных 13 января данных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Астероид

Летящий со скоростью более 70 тысяч километров в час астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние порядка двух миллионов километров. Это в несколько раз превышает расстояние от Земли до Луны и не представляет реальной угрозы для человечества. Тем не менее, эксперты NASA квалифицируют такие космические объекты в качестве «потенциально опасных».

Как сообщало ИА REGNUM, обнаружен новый астероид диаметром 24 метра и массой около 18 тысяч тонн, который сблизится с Землей в апреле 2095 года.

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