Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по рублю 13 января открылись ростом. Укреплялся рубль недолго. К вечеру потери против иностранных валют составили больше 2% на фоне геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар — евро

Фондовые индексы РТС и Мосбиржи просели на 5,94% и 4,05% соответственно. Причиной резкого ослабления рубля стали заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Рябков заявил, что в Москве не видят оснований для проведения в ближайшее время с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности. США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности.

Песков назвал переговоры неудачными и отметил, что предлагаемые США санкции сравнимы с разрывом отношений.

В связи с этими заявлениями завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль подскочила на 2,07%, до 76,25 руб., евро/рубль — на 2,14%, до 87,32 руб., фунт/рубль — на 2,18%, до 104,66 руб.

Сегодня, 14 января, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. В ближайшее время геополитика продолжит определять динамику курса пары доллар/рубль. Без снятия геополитической напряженности рублю не укрепиться.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, российская сторона в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.

После этого будут приниматься дальнейшие решения в ходе обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.

На утренней сессии пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 76,13 руб. без нового негатива к концу дня может увидеть уровень 75,75 руб.

При сохранении геополитической напряженности ближайшая цель по доллару 77,80 руб.

Читайте также: Доллар на Мосбирже подорожал на 0,9%, до 75,39 рубля