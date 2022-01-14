Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбурге от Минздрава региона в судебном порядке потребовали для семилетней девочки, страдающей редким заболеванием, зарубежного лекарства, сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбуржья.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Попытка обжаловать решение суда первой инстанции провалилась. Исковые требования прокуратора удовлетворены. Минздрав обязан организовать бесплатное обеспечение ребенка лекарственным препаратом.

Семилетняя жительница областного центра является инвалидом. У девочки редкое заболевание. Решением консилиума врачей пациенту назначено лекарство по жизненным показаниям как единственно возможное лекарственное средство для лечения его заболевания. Минздрав свою позицию с отказом по обеспечению лекарством объяснял тем, что препарат не зарегистрирован на территории России.