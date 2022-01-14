Оренбург, 14 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбурге от Минздрава региона в судебном порядке потребовали для семилетней девочки, страдающей редким заболеванием, зарубежного лекарства, сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Попытка обжаловать решение суда первой инстанции провалилась. Исковые требования прокуратора удовлетворены. Минздрав обязан организовать бесплатное обеспечение ребенка лекарственным препаратом.

Семилетняя жительница областного центра является инвалидом. У девочки редкое заболевание. Решением консилиума врачей пациенту назначено лекарство по жизненным показаниям как единственно возможное лекарственное средство для лечения его заболевания. Минздрав свою позицию с отказом по обеспечению лекарством объяснял тем, что препарат не зарегистрирован на территории России.