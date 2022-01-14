Артём, Приморский край, , 08:11 — REGNUM В Артеме 8 января обнаружено тело 40-летней женщины — возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Ян Стен. Мужчины и пьяная женщина (фрагмент). 1665

Читайте также: В Хабаровске ссора воспитанников интерната закончилась поножовщиной

Полиция задержала подозреваемого в преступлении — им оказался 37-летний сожитель погибшей. Мужчина признался, что избил сожительницу из-за того, что она злоупотребляла алкоголем.

Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство — фигурант 17-летний подросток из школы-интерната №3.