Пенза, , 08:05 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Лечение Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Общее количество жертв COVID-19 по состоянию на 14 января достигло 4758 человек.

Выписали по выздоровлении за прошедшие сутки 615 человек, днём ранее больничный закрыли 668 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справился 92 421 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из главных симптомов заражения штаммом коронавируса «Омикрон» является сильная боль в горле, насморк и сухой кашель. Также при заражении «Омикроном» возможна потеря обоняния, однако этот симптом, как правило, появляется ближе к концу болезни.

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