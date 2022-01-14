Кабул, 14 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Афганские СМИ сообщили о взрыве в четвертом районе афганской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По данным информационного агентства Mehr, которое ссылается на Tolo TV, в районе Парван Сех четвертого района Кабула прогремел взрыв.

Уточняется, что взорвалась придорожная бомба рядом с автомобилем, принадлежащем силам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали инцидент.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент; о пострадавших также не сообщается.