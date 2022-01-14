Самара, , 08:06 — REGNUM Проверку готовности образовательных учреждений и организаций Самарской области к нештатным ситуациям поручил провести глава региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Тревога

13 января в некоторых муниципальных образованиях региона зафиксировались звонки о якобы минировании школ. По тревоге были подняты сотрудники правоохранительных ведомств. Была осуществлена эвакуация школьников и сотрудников образовательных учреждений.

В настоящее время специалисты расследуют инцидент, который привел к срыву учебного процесса.

Сообщается, что в Самарской области по поручению главы региона подготовили проект распоряжения, согласно которому в самое ближайшее время в области пройдут проверки паспортов безопасности объектов социальной сферы и организаций, их готовности к реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций. Специалисты проверят системы оповещения, планы эвакуации, а также пункты временного размещения людей. Помимо этого, будут проанализированы порядок реагирования служб и руководства школ, координация и взаимодействие ведомств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Самары отменили занятия после сообщений о минировании.