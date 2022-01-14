Киев, 14 января, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Угрозы в адрес граждан были размещены неизвестными хакерами на сайтах министерства иностранных дел и министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Текст был размещён в ночь с 13 на 14 января на официальных сайтах украинских ведомств.

Https://mon.gov.ua/ Скрин: официальный сайта минобрнауки Украины

При заходе на сайт любого из этих украинских ведомств в ночь с 13 на 14 января можно увидеть только тёмный экран, на котором в красной рамке размещён текст на трёх языках: украинском, русском и польском.

В тексте утверждается, что вся личная информация украинских граждан теперь находится в общем доступе. Украинцам предлагается боятся и ждать худшего.

«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — сказано в обращении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что такой же текст с угрозами был размещён на сайте Министерства образования и науки Украины.