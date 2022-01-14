Новосибирск, 14 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области ночью сегодня, 14 января, произошёл пожар на животноводческой ферме за селом Большеникольск в Чулымском районе. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Ферма

В ведомстве уточнили, что тушение осложнялось поздним обнаружением возгорания. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено более 1500 квадратных метров — горела крыша здания по всей площади, произошло обрушение кровли.

Открытое горение было ликвидировано в течение часа, на проливку и разбор обгоревших конструкций потребовался ещё час.

В огне погибло 40 голов телят и две свиньи.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.