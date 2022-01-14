Оренбург, 14 января, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Оренбурге в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города на исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда. Установлены факты нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Fas.gov.ru Штраф

УЖКХ мэрии не информировало в десятидневный срок финансовое управление администрации о принятых судебных решениях, согласно которым с УЖКХ подлежат взысканию денежные средства в пользу граждан и юридических лиц (задолженность за коммунальные услуги, возмещение стоимости ущерба, нанесенного транспортному средству в результате ДТП и другие).

По результатам рассмотрения административного дела и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета города оштрафован на 10 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.