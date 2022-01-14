Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM На территории восьми районов Сахалина на 15 и 16 января объявлена лавинная опасность. Об этом 14 января сообщает пресс-служба управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Сахалинской области.

Лавина Greg L. Wright

пресс-служба Сахалинского УГМС «15 и 16 января 2022 года — лавиноопасно на территории муниципальных образований: «Корсаковский ГО (городской округ)», «Анивский ГО», «Невельский ГО», «Холмский ГО», «Долинский ГО», «Томаринский ГО», «Смирныховский ГО» и ГО «Южно-Сахалинск».

В сообщении ведомства отмечается, что на остальной территории Сахалина в целом нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

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Напомним, остров Сахалин третий день находится во власти мощного циклона, который принёс в регион сильный ветер и метели. Непогода нарушила работу транспорта и вызвала многочисленные аварии на электросетях. Местами высота образовавшихся снежных сугробов достигает нескольких метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ликвидации последствий снежного циклона, который действует на Сахалине с 12 января, примут участие военные.

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