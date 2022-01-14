Уфа, , 07:56 — REGNUM Въезд для грузового транспорта временно ограничили в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Ограничение введено с 09:00 часов до 21:00 часа 14 января по местному времени в направлении автотрасс Уфа — Затон — КПМ, Уфа — Аэропорт, Уфа — Шакша — КПМ, Уфа — Бирский тракт, Уфа — Жилино.

Сообщается, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются снегопады и метели.