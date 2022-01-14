Бухарест, , 07:49 — REGNUM Премьер-министр Румынии Николае Чукэ взял под личный контроль расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в центре Бухареста 13 января, когда полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девочек. Об этом 13 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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«Я прошу министра внутренних дел провести экстренную внутреннюю проверку по факту трагедии и выдать правосудию лиц, виновных в инциденте, — отметил, в частности, Н. Чукэ. — В противном случае, имиджу румынских правоохранительных органов будет нанесен очередной ущерб».

По словам румынского премьер-министра, в том, что указанные полицейские предстанут перед судом, «нет никаких сомнений».

Отметим, что в результате ДТП из пострадавших скончалась на месте, вторая была доставлена в местную больницу скорой помощи.