Алма-Ата, Казахстан, , 07:47 — REGNUM Поиск семи человек, которые пропали без вести в ходе беспорядков в Алма-Ате, продолжают правоохранительные органы города. Об этом 14 января сообщает телеграм-канал «Алматинская трагедия», созданный для распространения сведений об антитеррористической операции в Казахстане.

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С 4 января в списке пропавших в Алма-Ате официально числились 22 человека, однако 15 из них были найдены. По всем оставшимся случаям заведены отдельные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января алма-атинская комендатура объявила, что в городе задержали свыше 2159 участников массовых беспорядков.

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