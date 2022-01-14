Челябинск, 14 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В челябинской области продовольственные товары подорожали за год в среднем на 7,4%. Эти официальные данные сообщает 14 января областная Контрольно-счётная палата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Информация приведена на 1 декабря по сравнению с декабрём 2020 года. Наибольший рост произошёл на мясо и птицу — 17%. Также сильно подорожали яйца куриные и макаронные изделия.

Меньше всего цены поднялись на сливочное масло, плодоовощную продукцию и алкоголь.