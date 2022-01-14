Пермь, , 07:45 — REGNUM Пермский край готовится к всплеску заболеваемости, который может быть вызван распространением штамма коронавируса «Омикрон». Минздрав региона планирует значительно увеличить коечный фонд для пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Прикамья.

В больнице Pixabay.com

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«На сегодня в медучреждениях Прикамья развернуто 2 343 койки для помощи пациентам с коронавирусом. Однако уже сейчас ведомством разрабатывается план, который при росте заболеваемости предполагает постепенное увеличение коечного фонда до 7 500 коек. Это рекордное для региона число за всё время пандемии», — отметили в ведомстве.

Чиновники заострили внимание на том, что формирование большого резерва «ковидных» коек неизбежно повлечет за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи в регионе.

Для сохранения здоровья население призывают к вакцинации против коронавирусной инфекции.