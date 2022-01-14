Под Белокурихой упал легкомоторный самолёт
Белокуриха, Алтайский край,
14 января 2022, 07:44 — REGNUM Сегодня утром, 14 января, на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта.
Самолёт упал на аэродроме села Старобелокуриха
МЧС РФ
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, по предварительным данным есть двое пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Информация уточняется.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.