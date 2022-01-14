Белокуриха, Алтайский край, 14 января 2022, 07:44 — REGNUM Сегодня утром, 14 января, на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта.

Самолёт упал на аэродроме села Старобелокуриха
Самолёт упал на аэродроме села Старобелокуриха
МЧС РФ

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, по предварительным данным есть двое пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация уточняется.

Спасатели на аэродроме села Старобелокуриха
МЧС РФ
На аэродроме села Старобелокуриха
МЧС РФ

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