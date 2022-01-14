Белокуриха, Алтайский край, 14 января, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Сегодня утром, 14 января, на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта.

МЧС РФ Самолёт упал на аэродроме села Старобелокуриха

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, по предварительным данным есть двое пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация уточняется.

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