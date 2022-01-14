Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 07:38 — REGNUM Поиски месторождений алмазов планируют начать на севере Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Алмазы Agddiamond.ru

Геологическое и геофизическое изучение участка недр для выявления месторождений коренных алмазов проведут в Эвенкии.

Соответствующее соглашение подписали глава минэкологии края Павел Борзых, гендиректор компании «Алроса» Сергей Иванов и врио директора Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья (КНИИГиМС) Сергей Черных.

Геологоразведку проведут для оценки потенциала минерально-сырьевой базы. Планируется применение прогрессивных методов и технологий геологоразведки.

«Необходимо отметить, что все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет края», — уточнил Борзых.

Иванов подчеркнул, что участок недр, на который компании выдана лицензия, обладает ресурсным потенциалом в 150 млн карат алмазов.

Читайте также: В Архангельской области возобновят поиски алмазов