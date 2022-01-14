Хабаровск, 14 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В 2022 году на поддержку коренных малочисленных народов, проживающих в 14 районах Хабаровского края, будет выделено 19,2 млн рублей. Средства пойдут на развитие сферы образования, медицины, культуры и доставку детей оленеводов к месту учебы и обратно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Коллекция костюмов КМНС

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Деньги для КМНС поступят из федерального и краевого бюджетов.

Меры поддержки коренных малочисленных народов в регионе были расширены в 2020 году. За два года на эти цели региональные власти выделили около 37 млн рублей.

Благодаря субсидиям общины закупили средства связи, электрогенераторы и транспорт. В этом году деньги потратят на покупку снегоходов и организацию детского отдыха в летних лагерях. А в Аяно-Майском районе организуют обустройство коралей — загонов для северных оленей.

В 2022 году в Амурском районе состоится районный этнофестиваль «Аист над Амуром», а в Верхнебуреинском районе — фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о праве коренных малочисленных народов на охоту правительство РФ внесло в Госдуму.