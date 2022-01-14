Якутск, , 07:29 — REGNUM В Якутии за сутки коронавирусом заразились 210 человек (днём ранее — 147). Кривая ковидной статистики продолжает резко идти вверх. Ситуация серьёзно обострилась в Якутске и Намском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в оперативном штабе республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа новых заболевших 23 человека — дети. В ковидных госпиталях региона лечатся 503 пациента, в том числе 43 — в тяжёлом состоянии, шесть — в реанимации.

«На ежедневном контроле остаются Олекминский и Мегино-Кангаласский улусы, ситуация особо серьезно обострилась в Якутске и Намском районе», — подчеркнули в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Якутии выявили первый случай заражение новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон». Глава Якутии Айсен Николаев призвал быть готовыми к ухудшению обстановки по COVID-19 в регионе.