Барнаул, 14 января, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Для того, чтобы оценить «уровень жизни» в СССР и сегодняшней России, необходимо использовать сопоставимые средства измерения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«К сожалению статистика сегодня и тогда полностью не сопоставима. Да и ценностные ориентиры жизни людей не сопоставимы. Поэтому Кудрин использует термин «ПРИМЕРНО»…

Например, в СССР были ограничения для зарабатывания денег и для совместительства нужно было получать разрешение на совместительство и то не более, чем на полставки. Хотя конечно в СССР были возможности получать надбавки за должность и за ученую степень, за профвредности. Поскольку я был кандидатом наук, то естественно моя зарплата была выше. Кроме этого, в те времена мы были молодыми, мы творили и работали увлеченно, ради достижения цели.

Сегодня все оценивается неким общим понятием как «ДОХОД». В СССР не было практически такой категории как «Собственность». Сегодня добавилось это дополнительное измерение. Хотя в СССР была проблема так называемого «Дефицита». Я вынужден даже мясо, масло, фрукты, конфеты и даже селедку возить из Москвы, где я часто бывал в командировках.

Квартиру нам давали, но неким нормативам. Хотя в СССР мы не могли никуда поехать за границу. И даже когда мне предложили по комсомольской линии съездить в Канаду, то за день до отъезда мне сообщили, что меня вычеркнули из списка. Хотя по СССР мне хватало средств поездить, тем более, что часто это были командировки.

Поэтому конечно в СССР это была жизнь была принципиально иной, и поэтому Кудрин лишь высказал свое личное ощущение. Научное сопоставление вряд ли можно сделать корректно. Хотя сегодня столкнулся с тем, что все есть и даже избыток захламленности, да и квартира великовата, поездили по миру. Поэтому Кудрин осмелился оценить явно не сопоставимые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в России уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем было в СССР, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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