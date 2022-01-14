Самара, 14 января 2022, 07:18 — REGNUM В Самарской области сняли введённое 13 января из-за сильного снегопада временное ограничение на движение автобусов и большегрузных автомобилей на участке трассы Р-229 «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград». Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
МЧС ранее обращалось к жителям ряда регионов Поволжья с просьбой воздержаться от дальних автомобильных поездок без крайней необходимости, учитывать при движении сложные погодные условия.
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Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Самарской области в связи с ухудшением погоды — сильным ветром, снежными заносами и метелью — объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.
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