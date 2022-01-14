Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» должны быть задействованы главой Белого дома Джо Байденом. Об этом 13 января написал на своей странице в Twitter американский сенатор-республиканец Тед Круз (штат Техас), который представил в Сенате Конгресса США соответствующий законопроект.

Тед Круз Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в верхней палате Конгресса прошло голосование по указанному документу, который поддержали 55 парламентариев, а 43 — высказались против. При этом для принятия законопроекта в Сенате необходимо 60 голосов. Несмотря на то, что сенаторы отклонили инициативу Круза, он считает, что поддержка документа двухпартийным большинством должна заставить Байдена пересмотреть решение об отказе от дополнительных санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января сенатор от Демократической партии США Марк Уорнер, заявил что предложенные Тедом Крузом санкции в отношении «Северного потока — 2» ударят по интересам Германии.

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