Москва, 14 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Франция утратила независимость дипломатической позиции. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Если брать не пустые трескучие заявления, а суть сказанного, и судить не по словам, а по делам, получается, что Франция последовательно выступает как верный союзник США по НАТО», — заявил эксперт.

Это тем более неприятно, что Париж никто и ничто не заставляет так поступать: в отличие от Великобритании, Франция абсолютно суверенна в своём владении стратегическим вооружением (Лондон не имеет коды пуска от собственных ракет — они в руках Пентагона), пояснил Артамонов.

Также на территории Франции нет американских баз и, по странной иронии судьбы, она попала в стан победителей во Второй Мировой (что, скорее всего, незаслуженно). Тем не менее, Париж утратил всякую независимость дипломатической позиции, и «упорно выступает за отстыковку Украины от Русского мира», полагает политолог.

Поэтому говорить по вопросу урегулирования конфликта на Украине о созидательной роли Франции и тем паче её последнего президента бессмысленно. Франция хочет некондиционного (то есть безусловного) возврата Донбасса под контроль Украины, уверен эксперт.

«Более того, Эммануэль Макрон не раз выступал за создание европейской армии, но не в пику НАТО, а на комплементарных ролях. Причём он не раз указывал на угрозу с Востока, то есть от России», — подытожил Артамонов.

Напомним, что ранее президент Франции выступал с заявлениями о необходимости поиска новых путей по умиротворению ситуации на Донбассе.