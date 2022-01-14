Якутск, , 07:20 — REGNUM 14 января на жительницу Якутска набросилась стая агрессивных собак. Женщину спас находящийся неподалёку мужчина, сообщает издание «КримЯкутия».

Злая собака (сс) freegr

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Якутянин рассказал, что напали на его жену, которая хотела срезать путь через гаражи в Промышленном округе Якутска.

«На неё напала стая агрессивных собак. Если бы не мужчина с боксов частных гаражей… Выбежал на крик и разогнал их. Была вызвана полиция, написано заявление», — написал якутянин.

Комментируя очередное нападение собак на людей, жители Якутска сообщают, что уже не раз видели агрессивных собак в этом районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Автодорожном округе Якутска собаки загрызли пожилую женщину. Стая повалила её на снег в течение нескольких секунд.