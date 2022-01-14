Москва, 14 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В двух регионах Дальнего Востока отмечается увеличение преступлений в отношении детей, рассказал в интервью «РИА Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребёнок

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За 11 месяцев 2021 года в России было возбуждено 22 047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«В суды направлено 11 тысяч таких уголовных дел. Увеличение количества уголовных дел о преступлениях в отношении детей отмечено в Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях. И, напротив, их стало меньше в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе», — сказал Александр Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ермаковском районе Красноярского края мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего сына.