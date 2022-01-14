Гонконг, Китай, , 07:12 — REGNUM Авиапассажиры из 150 стран, вошедших в категорию высокого риска распространения коронавируса в течение месяца, не смогут летать транзитом через международный аэропорт Гонконга. Об этом 14 января официально заявила администрация воздушной гавани.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Запрет на транзитные услуги введён на период с 16 января по 15 февраля в целях контроля за распространение обладающего высокой заразностью штамма коронавируса «Омикрон». Он коснётся пассажиров, которые в течение последних трёх недель (21 день) посещали страны из категории

К таким странам на сегодняшний день относятся 150 государств, в том числе США, Япония, Великобритания, Канада, Австралия, Россия. Уточняется, что нововведение не затронет пассажиров из других мест, вне списка, в том числе из Тайваня.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении карантинных мер в Гонконге из-за локальной вспышки коронавируса.

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