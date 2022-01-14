Москва, , 14:08 — REGNUM Франция поставляет Украине оружие и лишь изображает из себя миротворца. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям стран НАТО Александр Артамонов.

Изабель Дюмон Andrew J.Kurbiko

«Франция не играет никакой роли в процессе умиротворения на Донбассе», — заявил эксперт.

К сожалению, на линии огня на Донбассе были замечены французские ручные противотанковые гранатомёты APILAS, по определению относящиеся к летальному оружию и, соответственно, запрещённые к экспорту, сообщил политолог.

Кроме того, Франция наращивает объём поставок тяжёлого ударного вооружения Украине. Так, 4 года назад — в 2018 г. — подписан договор о сотрудничестве по поставкам Киеву 21 тяжёлого вертолёта Н225 Caracal (модернизированная версия десантного AS.332 Super Puma 1978 года) с грузоподъёмностью более 10 тонн, 10 Н145 и 24 лёгких Н125 производства концерна Airbus Helicopters.

«Посол Франции на Украине Изабель Дюмон посетила в июле 2021 г. позиции украинской армии на Донбассе, делая дружественные заявления и тем самым нарушая нейтральную позицию относительно противостоящих друг другу в гражданской войне сторон», — констатировал эксперт.

По сути, Франция не выдвинула ни одной мирной инициативы за всё время работы контактных групп по Донбассу, а скорее, умело камуфлировала свою позицию «ястреба», прикрываясь громкими декларациями о мире и разрядке в регионе, заключил Артамонов.