Москва, 14 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Франция поставляет Украине оружие и лишь изображает из себя миротворца. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям стран НАТО Александр Артамонов.

Andrew J.Kurbiko Изабель Дюмон

«Франция не играет никакой роли в процессе умиротворения на Донбассе», — заявил эксперт.

К сожалению, на линии огня на Донбассе были замечены французские ручные противотанковые гранатомёты APILAS, по определению относящиеся к летальному оружию и, соответственно, запрещённые к экспорту, сообщил политолог.

Кроме того, Франция наращивает объём поставок тяжёлого ударного вооружения Украине. Так, 4 года назад — в 2018 г. — подписан договор о сотрудничестве по поставкам Киеву 21 тяжёлого вертолёта Н225 Caracal (модернизированная версия десантного AS.332 Super Puma 1978 года) с грузоподъёмностью более 10 тонн, 10 Н145 и 24 лёгких Н125 производства концерна Airbus Helicopters.

«Посол Франции на Украине Изабель Дюмон посетила в июле 2021 г. позиции украинской армии на Донбассе, делая дружественные заявления и тем самым нарушая нейтральную позицию относительно противостоящих друг другу в гражданской войне сторон», — констатировал эксперт.

По сути, Франция не выдвинула ни одной мирной инициативы за всё время работы контактных групп по Донбассу, а скорее, умело камуфлировала свою позицию «ястреба», прикрываясь громкими декларациями о мире и разрядке в регионе, заключил Артамонов.