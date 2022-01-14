Москва, 14 января, 2022, 07:07 — ИА Регнум. По требованию Минпромторга России арбитраж Москвы взыскал с разработчика отечественных процессоров «Байкал» более 3,26 млрд рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Goodfon.ru Деньги

В пользу министерства с АО «Т-Платформы» была взыскана субсидия, выделенная по договорам, — 2 761 415 071,83 рубля и 0,5 млрд рублей штрафных санкций.

Субсидия предоставлялась на возмещение части затрат «на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Ответчик с претензиями не согласился, выражая готовность предоставить необходимую отчетную документацию по этапу. Также он указал на то, что «возврат субсидии возможен только при нецелевом расходовании бюджетных средств, тогда как в настоящем случае ответчик использовал предоставленные денежные средства по целевому назначению, и цели, обозначенные в договорах, фактически достигнуты, бюджетные средства истрачены по целевому назначению».

На это представитель министерства возразил, что IT-компании направлялись замечания к представленной отчетности и требование о доработке, но «доработанные документы в Минпромторг России в 2019 году не поступили». Претензии у ведомства возникли и к отчётности 2020 года. Министерство напомнило о пункте договора, который оговаривает условия расторжения в случае непредоставления отчётности.

Суд, выслушав доводы сторон и приняв во внимание «факт задержки выпуска микропроцессора «Байкал-М» единственным производителем (АО «Байкал Электроникс»)», иск министерства удовлетворил.

Напомним, в декабре 2021 года в отношении компании «Т-Платформы» ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение до 16 июня 2022 года. Временным управляющим утвердили Сергея Конова. В реестр кредиторов было включено требование компании «Рамэк-ВС» на сумму более 112 млн рублей.