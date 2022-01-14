Мадрид, 14 января 2022, 07:02 — REGNUM Министр по делам потребителей Альберто Гарсон защитил право потребителей знать «как можно точнее», откуда поступает мясо, которое они едят. Об этом пишет агентство EFE.
После споров, вызванных его заявлениями о «макрофермах», Гарсон встретился с представителями Союза макрофермеров и животноводов.
Он обязался изучить предложения этой аграрной организации, касающиеся маркировки мясных продуктов.
Ранее Гарсон в интервью изданию The Guardian заявил, что фермы интенсивного животноводства в Испании (так называемые «макрофермы») «загрязняют почву, воду и потом экспортируют мясо плохого качества, сделанное из животных, подвергшихся жестокому обращению».