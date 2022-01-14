Мадрид, 14 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Министр по делам потребителей Альберто Гарсон защитил право потребителей знать «как можно точнее», откуда поступает мясо, которое они едят. Об этом пишет агентство EFE.

Efraimstochter Флаг Испании

После споров, вызванных его заявлениями о «макрофермах», Гарсон встретился с представителями Союза макрофермеров и животноводов.

Он обязался изучить предложения этой аграрной организации, касающиеся маркировки мясных продуктов.

Ранее Гарсон в интервью изданию The Guardian заявил, что фермы интенсивного животноводства в Испании (так называемые «макрофермы») «загрязняют почву, воду и потом экспортируют мясо плохого качества, сделанное из животных, подвергшихся жестокому обращению».