Южно-Сахалинск, , 07:02 — REGNUM На Сахалине в ликвидации последствий снежного циклона, который действует в области с 12 января, примут участие военные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Военнослужащих привлекут к расчистке социально значимых объектов.

«Несмотря на то, что стихия не утихает третий день, необходимо оперативно расчищать дороги и вывозить снег, чтобы как можно скорее наладить работу транспорта. Работа должна вестись круглые сутки, пока населенные пункты не вернутся к привычной жизни. Для этого задействуются все ресурсы», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Также на помощь властям пришли строительные компании, которые предоставили свою технику для расчистки улиц от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Долинском районе из-за снежного циклона возникли проблемы с доставкой пенсий в почтовые отделения.