Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:00 — REGNUM В Свердловской области СКР выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего горнолыжника. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного следственного управления Александр Шульга.

Сотрудник СКР

Vnovgorod.sledcom.ru

Инцидент произошёл в Нижнем Тагиле 11 января. При спуске с горы юноша въехал в заградительную сеть и после этого в дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку по факту ЧП также проводит прокуратура.

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