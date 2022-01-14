Нижний Тагил, Свердловская область, 14 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Свердловской области СКР выясняет обстоятельства травмирования 15-летнего горнолыжника. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного следственного управления Александр Шульга.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Инцидент произошёл в Нижнем Тагиле 11 января. При спуске с горы юноша въехал в заградительную сеть и после этого в дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку по факту ЧП также проводит прокуратура.