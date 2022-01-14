Мадрид, 14 января 2022, 06:55 — REGNUM Более 22 тысяч испанских аптек с 15 января будут продавать населению тесты для самодиагностики коронавируса по максимальной цене в 2,94 евро, что является «максимально доступной» ценой, к которой пришли в Межминистерской комиссии по ценам на лекарства. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает агентство EFE.

Каролина Дариас
Каролина Дариас
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Она также сообщила о двух новых соглашениях Комиссии общественного здравоохранения по стратегии вакцинации, которые заключаются в том, чтобы распространить введение бустерной дозы на лиц старше 18 лет и сократить интервал по вакцинации с шести до пяти месяцев.

Ранее штамм «Омикрон» назвали подавляющим вариантом коронавируса в Европе.