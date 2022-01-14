Тегеран, 14 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. 13 января иранский эксперт заявил, что 25-летняя программа стратегического сотрудничества между Ираном и Китаем должна вступит в силу в ближайшее время. Он также подчеркнул важность визита министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана в КНР. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Программа, подписанная в прошлом году, представляет собой всеобъемлющее стратегическое партнерство в трёх измерениях: партнерство вместо конкуренции, стратегические долгосрочные связи вместо краткосрочных отношений и многосторонние отношения», — заявил Хамед Вафаи в интервью местным СМИ.

Он отметил: «Ожидается, что администрация президента Ибрагима Раиси быстро введет в действие программу, которая была отложена из-за таких событий, как вывод войск США из Афганистана в первые дни вступления президента в должность».

Вафаи также оценил поездку министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана в Китай как крайне важную в связи с нынешними обстоятельствами на международной арене и в регионе.