Астана, 14 января, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Мечети, соборы и церкви остаются закрытыми в тех регионах Казахстана, где действует режим чрезвычайного положения. Об этом 14 января сообщили в духовном управлении мусульман Казахстана.

Justcor.com Мечеть

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Все коллективные мероприятия, в том числе традиционные обряды, молитвы, богослужения, а также пятничный намаз запрещено проводить на территории всех религиозных объектов, а также в зданиях.

В регионах, где режим ЧП отменён, окончательное решение по поводу графика работы духовных учреждений устанавливает санитарный врач региона. ОН же принимает решение о введении, в случае необходимости, ограничительных мер при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании более двух тысяч причастных к массовым беспорядкам в Алма-Ате.