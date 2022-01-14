Биробиджан, 14 января, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Еврейской автономии собаки напали на молодого человека. Одна из них прокусила ему ногу, сообщается 14 января в Instagram-аккаунте «РИА-Биробиджан».

Meli1670 Зубы собаки

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«Моего сына сегодня в 12 дня покусали собаки на ул. Осенней, одна из них с чипом в ухе, другая нет. Та которая с чипом в ухе прокусила ногу, хорошо что сын был одет в джинсы и укусы не глубокие», — написала в редакцию издания женщина.

Она не знает, куда обращаться, чтобы собак отловили, и призывает жителей региона быть аккуратнее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 29 декабря агрессивные собаки растерзали женщину. В столице Якутии объявлен режим повышенной готовности, идёт активный отлов животных.