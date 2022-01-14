Мадрид, , 06:51 — REGNUM Премии за лучший иностранный фильм на испанском языке и за лучший европейский фильм в рамках кинопремии «Гойя» будет вручён в виртуальном режиме. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

Флаг Испании Efraimstochter

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Отмечается также, что номинанты этих категорий не смогут присутствовать на церемонии вручения 12 февраля в испанской Валенсии.

Соответствующее решение было принято единогласно советом директоров кинопремии, поскольку все соискатели в данных номинациях находятся за пределами Испании.