Тегеран, , 06:57 — REGNUM 13 января президент Ирана Ибрагим Раиси посетил порт Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге страна в рамках своей 15-й официальной внутригосударственном поездки с момента вступления в должность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Mehr News Agency

Президент Раиси понаблюдал за процессом погрузки и разгрузки различных видов грузов, высоко оценив усилия и труд портовых сотрудников.

Он также посетил Службу движения судов (VTS) и Координационный центр морских спасательных работ (MRCC) в порту и провел дружескую беседу с персоналом.

Директор портов и морской организации провинции Ормузган Алиреза Мохаммади выступил с докладом об услугах, оказываемых судам, совершающим плавание через Персидский и Оманский заливы.

Согласно приведённым данным, Служба движения судов в порту Шахид Раджаи является одним из наиболее важных и оживленных морских узлов в Иране.