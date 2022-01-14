Тегеран, 14 января 2022, 06:58 — REGNUM Исламская Республика Иран и группа 4+1 продолжают интенсивную дипломатическую и экспертную дискуссию на 15-й день переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 января.

Али Багери Кяни
Али Багери Кяни
Mostafa Asgari

Совещания экспертов проводятся на основе соглашения, достигнутого на последнем заседании Совместной комиссии по СВПД, где участники договорились о приоритетности снятия санкций.

Кроме того, главный переговорщик Ирана Али Багери Кани встретился с главами других делегаций для рассмотрения их позиций по ключевым вопросам, стоящим на повестке дня.

Текущий раунд переговоров начался 27 декабря 2021 года. Его отличие от прошлых раундов состоит в том, что теперь участники признают, что переговоры должны проходить в конструктивном ключе с целью скорейшего достижения практических результатов.

12 января третья рабочая группа экспертов собралась впервые в рамках восьмого раунда переговоров для координации снятия санкций США и реализации мер по соблюдению требований со стороны Ирана. Участники охарактеризовали данное событие как признак реального прогресса в переговорах.