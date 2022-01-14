Большой Камень, Приморский край, , 06:54 — REGNUM В Приморье резидент ТОР «Большой Камень» открыл столовую с доступными ценами для жителей города и работников судоверфи «Звезда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне Цитата из видео Восходящая Звезда. Специальный репортаж Александра Лукьянова

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Компания «Трест общественного питания» построила столовую на 96 мест в Большом Камне. Средняя стоимость комплексного обеда — от 180 до 200 рублей. Это стало возможным благодаря применению предприятием налоговых льгот.

В столовой трехразовое горячее питание для работников судоверфи и субподрядных организаций и всех желающих. Ежедневно в новой столовой едят 1200 человек.

«Качество блюд обеспечиваем высокое за счет сотрудничества с местными проверенными поставщиками и применения современного оборудования. Обширное меню включает сезонные, вегетарианские и постные блюда. В большом ассортименте выпечка и кондитерские изделия. Готовим и национальные блюда. Больше всего клиентам нравится корейская кухня», — рассказала генеральный директор ООО Татьяна Неласова.

На предприятии общественного питания создано 60 рабочих мест, вложения в реализацию проекта составили 33,7 млн рублей. Средства направлены на строительство и оборудование столовой. Татьяна Неласова подчеркнула, что успешно реализовать проект помогли пониженная ставка на страховые взносы и отсутствие налога на прибыль, кроме того, налоговые льготы позволяют держать доступные цены на продукцию.

На ТОР «Большой Камень» реализуются 24 проекта с объемом заявленных инвестиций в 393,9 млрд рублей, на новых предприятиях создается 17,1 тыс. рабочих мест. Инвесторы ТОР уже вложили в экономику Приморья 151,2 млрд рублей, трудоустроили более 12 тыс. человек и успешно реализовали восемь проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики объявила запрос предложений для последующего заключения контракта на строительство и пусконаладочные работы в производственно-административном здании с внутренними инженерными сетями ТОР «Надеждинская». Стартует тендер с 345 143 640 рублей. Итоги подведут 16 февраля 2022 года.