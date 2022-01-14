Тегеран, 14 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Деловые операции Ирана с 15 соседними странами за последние девять месяцев увеличились в годовом исчислении на 18 процентов в весовом и на 42 процента в стоимостном выражении, заявил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Алиреза Мокаддаси объявил, что расширение политических и экономических связей с соседними странами является принципиальной политикой администрации действующего президента Ибрагима Раиси, которая вступила в должность в августе 2021 года.

По словам Мокаддаси, за последние девять месяцев объем внешней торговли Ирана составил 122 455 000 тонн товаров на сумму 72,87 миллиарда долларов, из которых на долю соседей пришлось 75,17 миллиона тонн на сумму 36,81 миллиарда долларов.

За этот период, по словам чиновника, Иран экспортировал в соседние страны более 57 335 000 тонн товаров на сумму 18,76 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 9% в весовом и 24% в стоимостном выражении.

Он также сообщил, что за тот же период Иран импортировал из соседних стран 17 682 000 тонн товаров на сумму более 18 миллиардов долларов.